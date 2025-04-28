Вышел трейлер криминальной драмы «Чужие деньги» — премьера сериала 15 мая

Онлайн-кинотеатр «Иви» представил трейлер сериала «Чужие деньги» в жанре криминальной драмы. Премьера шоу намечена на 15 мая.

Сюжет рассказывает о том, как босс криптомафии находит себе двойника для защиты. Однако дело принимает неожиданный оборот — сам бизнесмен погибает, а неудачника из провинции принимают за настоящего босса. Теперь двойнику предстоит примерить на себя новую роль уже полноценно.

Видео доступно в группе «Иви». Права на видео принадлежат онлайн-кинотеатру «Иви».

Главную роль сыграл Максим Матвеев. В актёрский состав также вошли Филипп Янковский, Гоша Куценко, Линда Лапиньш, Стася Милославская и другие.