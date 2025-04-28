Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер криминальной драмы «Чужие деньги» — премьера сериала 15 мая

Вышел трейлер криминальной драмы «Чужие деньги» — премьера сериала 15 мая
Комментарии

Онлайн-кинотеатр «Иви» представил трейлер сериала «Чужие деньги» в жанре криминальной драмы. Премьера шоу намечена на 15 мая.

Сюжет рассказывает о том, как босс криптомафии находит себе двойника для защиты. Однако дело принимает неожиданный оборот — сам бизнесмен погибает, а неудачника из провинции принимают за настоящего босса. Теперь двойнику предстоит примерить на себя новую роль уже полноценно.

Видео доступно в группе «Иви». Права на видео принадлежат онлайн-кинотеатру «Иви».

Главную роль сыграл Максим Матвеев. В актёрский состав также вошли Филипп Янковский, Гоша Куценко, Линда Лапиньш, Стася Милославская и другие.

Материалы по теме
Стартовал криминальный сериал «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android