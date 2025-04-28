Капитан AVULUS по Dota 2 Акбар SoNNeikO Бутаев покинул состав команды

27-летний саппорт Акбар SoNNeikO Бутаев перешёл в инактив. О решении игрока клуб AVULUS сегодня сообщил в соцсетях.

SoNNeikO собрал ростер AVULUS по Dota 2 летом прошлого года. Вместе с ним команда выиграла три онлайн-турнира и заняла 5-6 место на ESL One Bangkok 2024. В последнее время результаты AVULUS ухудшились — команде не помогли даже две замены.

Мы уважаем принятое Акбаром решение, благодарим его за вклад в развитие команды и достигнутые результаты.

Кто заменит капитана на ближайших чемпионатах, пока не сообщается. В мае никаких квалификаций на топ-турниры не запланировано, но AVULUS в новом составе могут выступить на небольших онлайн-ивентах.