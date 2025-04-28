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Бэтмобиль из фильма 1989 года продают на аукционе за 18 млн рублей

Бэтмобиль из фильма 1989 года продают на аукционе за 18 млн рублей
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На аукционе Mecum выставили копию Бэтмобиля, который можно было увидеть в супергеройском фильме 1989 года.

Конкретно этот экземпляр не участвовал в съёмках «Бэтмена», но выполнен по лицензии Warner Bros. и появлялся на большом количестве выставок, посвящённых супергеройской тематике. Продавец планирует получить за автомобиль от $ 220 тыс. до $ 260 тыс. (примерно 18–21 млн рублей).

Бэтмобиль создан на базе Chevrolet Impala с двигателем V8 и автоматической коробкой передач. Внутри создатели разместили большое количество разных кнопок и тумблеров, чтобы лучше передать большой функционал супермашины Бэтмена.

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