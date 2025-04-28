Сборы фантастики «Кракен» превысили 400 млн рублей

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

28 апреля сборы фантастики «Кракен» с Александром Петровым превысили 400 млн рублей. На достижение этого результата ленте потребовалось 11 дней — прокат стартовал 17-го числа. Картина продолжает удерживать лидерство в российских чартах.

Фото: ЕАИС

Сюжет ленты рассказывает о таинственном исчезновении подводной лодки с секретным оружием. На поиски в Гренландское море выдвигается новый экипаж, но сталкивается с Кракеном — огромным монстром, который умеет прятаться в морской пучине и обладает интеллектом неизвестной природы.

Режиссёром «Кракена» стал Николай Лебедев, постановщик «Легенды №17» и «Экипажа». Одну из главных ролей сыграл Александр Петров — помимо него, в актёрский состав вошли Алексей Гуськов («Серебряные коньки», «Турецкий гамбит»), Сергей Гармаш («12», «Беспредел») и Виктор Добронравов («Чемпион мира»).