Шон Леви заявил, что «Очень странные дела» научили его не спойлерить о своих проектах

Исполнительный продюсер сериала «Очень странные дела» рассказал, что благодаря шоу научился «держать язык за зубами», не раскрывая важную информацию о своих проектах.

Я очень благодарен сериалу за это, потому что я долго хранил в тайне новости о Райане Гослинге, а также название и дату выхода моего фильма по «Звёздным войнам». Так что я очень горжусь собой — и спасибо «Очень странным делам» за то, что теперь я умею избегать спойлеров.

О том, что Райан Гослинг сыграет в фильме Шона Леви под названием Star Wars Starfighter, стало известно несколько дней назад. До этого информация в открытом доступе не появлялась — хотя ходили слухи о том, что в картину хотели пригласить звезду «Аноры» Майки Мэдисон.