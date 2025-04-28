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Первый тизер пятого сезона «Очень странных дел» покажут 31 мая

Первый тизер пятого сезона «Очень странных дел» покажут 31 мая
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Дебютный трейлер нового сезона сериала «Очень странные дела» выйдет 31 мая. Вероятно, это произойдёт в рамках большой презентации Tudum Festival от Netflix, где будут представлены многие новинки платформы.

Пятый сезон «Очень странных дел» станет большим финалом всего сериала. В нём вновь будет восемь эпизодов, которые поставят точку в культовом проекте.

Когда выйдут новые серии, до сих пор неизвестно. По данным инсайдеров, последний сезон шоу планируется разделить на две части, первая из которых увидит свет в октябре, а вторая — уже в 2026 году. Сейчас также готовится мультсериал по вселенной «Дел».

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