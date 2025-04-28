MrBeast два часа вёл эфир на 0 зрителей — на стрим-челлендж никто не заходил

Самый популярный видеоблогер Джимми MrBeast Дональдсон совместно с FaZe Clan провёл челлендж, в рамках которого запустил стрим с абсолютно нового аккаунта на Twitch.

Бист общался с игроками FaZe, проводил различные активности, но это не помогло — на его канале не появилось ни одного зрителя. Блогер также пообещал $ 10 тыс. тому, кто первым зайдёт на его канал, и лишь через два часа на стриме появился первый просмотр — это оказалась компания друзей из дома напротив.

Видео доступно на YouTube-канале FaZe. Права на видео принадлежат FaZe Clan.

Ранее MrBeast намекнул, что его реалити-шоу Beast Games в духе сериала «Игра в кальмара» получит продолжение.