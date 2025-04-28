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«Игра в кальмара», «Ван Пис» и «Уэнсдей»: Netflix покажет новинки на презентации 31 мая

«Игра в кальмара», «Ван Пис» и «Уэнсдей»: Netflix покажет новинки на презентации 31 мая
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Стриминговый сервис Netflix анонсировал большую презентацию Tudum 2025. В рамках ивента онлайн-кинотеатр планирует поделиться новостями о самых ожидаемых проектах ближайшего времени.

В трейлере Tudum показали отрывки из третьего сезона «Игры в кальмара», сериала «Ван Пис», фильма «Достать ножи 3» и других популярных проектов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Ожидается, что Netflix также покажет трейлеры или поделится новой информацией о новых сезонах «Уэнсдей» и «Очень странных дел», а также об экранизации «Франкенштейна» от Гильермо дель Торо и фильме «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сендлером.

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