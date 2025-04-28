Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аналог Baldur's Gate 3 от авторов Genshin Impact получил название — Honkai: Nexus Anima

Аналог Baldur's Gate 3 от авторов Genshin Impact получил название — Honkai: Nexus Anima
Комментарии

Китайская студия HoYoverse зарегистрировала патенты и аккаунты в социальных сетях для своей следующей игры — Honkai: Nexus Anima. Среди прочего, компания создала учётные записи для русскоязычной аудитории.

Это будет третья большая игра по вселенной Honkai от разработчиков Genshin Impact и ZZZ. Сейчас авторы поддерживают онлайн-JRPG Honkai Impact 3rd и Honkai: Star Rail.

Фото: HoYoverse

Инсайдеры утверждают, что Nexus Anima будет классической ролевой игрой, при создании которой китайские разработчики вдохновляются Baldur's Gate 3. Предполагается, что официальный анонс нового проекта может состояться в ближайшие месяцы.

Материалы по теме
Авторы Honkai: Star Rail проведут ивент в Москве ко Дню космонавтики
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android