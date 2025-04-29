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Гонка Forza Horizon 5 вышла на PS5

Гонка Forza Horizon 5 вышла на PS5
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Сегодня на PS5 состоялся релиз гонки Forza Horizon 5. Игра доступна всем обладателям обычного издания, а владельцы премиальной версии могли играть на несколько дней раньше.

В турецком PS Store, к примеру, гонка стоит 1541 лиру (примерно 3,3 тыс. рублей).

Фото: PS Store

Версия гонки для PS5 поддерживает кроссплей — покупатели могут играть с владельцами тайтла на ПК и Xbox Series без ограничений. Геймеры на PlayStation 5 также получили все вышедшие ранее дополнения: Hot Wheels, Rally Adventure и наборы с автомобилями.

Релиз Forza Horizon 5 на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass состоялся в ноябре 2021 года. За это время гонка привлекла более 45 млн человек — это одна из самых успешных игр в истории Microsoft.

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