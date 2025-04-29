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Режиссёр «Топ Ган: Мэверик» Джозеф Косински снимет фильм по франшизе «Полиция Майами»

Режиссёр «Топ Ган: Мэверик» Джозеф Косински снимет фильм по франшизе «Полиция Майами»
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По данным Deadline, новый фильм по франшизе «Полиция Майами» снимет режиссёр «Трон: Наследие» и «Топ Ган: Мэверик» Джозеф Косински. К съёмкам ленты он приступит после фильма про НЛО.

Дэн Гилрой, автор «Стрингера» и «Бархатной бензопилы», переписывает первый черновик сценария Эрика Уоррена Сингера. Актёрский состав пока не утверждён.

Лента будет драмой, основанной на культовом сериале 80-х годов на канале NBC о полицейских под прикрытием, которые борются с наркоторговцами. Майкл Манн превратил шоу визуально в знаковый культурный символ 1980-х годов, в котором копы под прикрытием Сонни Крокетт и Рикардо Таббс — в исполнении Дона Джонсона и Филипа Майкла Томаса, — одетые в модную одежду, ездят на быстрых машинах и ловят наркоторговцев.

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