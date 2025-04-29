Джулия Гарнер и Джош Бролин — на кадрах нового фильма ужасов Зака Креггера

Издание Entertainment Weekly опубликовало кадры хоррор-фильма Weapons от режиссёра «Варвара» Зака Креггера. На них можно увидеть Джулию Гарнер и Джоша Бролина.

Свежие кадры фильма

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фильм расскажет о загадочном исчезновении детей в небольшом городе. Все они однажды ночью проснулись, одновременно ушли из своих домов и бесследно пропали. Замешаны ли в этом деле некие потусторонние силы или же речь про маньяка, узнаем уже во время просмотра картины.

В хорроре вместе с Джошем Бролином и Джулией Гарнер также сыграли Бенедикт Вонг, Олден Эренрайк. Weapons выйдет в зарубежный прокат 8 августа. Даты выхода в России пока нет.