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Дев Патель снимет средневековый боевик в духе «Джона Уика» и «Короля Артура»

Дев Патель снимет средневековый боевик в духе «Джона Уика» и «Короля Артура»
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По данным The Hollywood Reporter, американский актёр и режиссёр Дев Патель снимет фильм The Peasant. Лента описывается как средневековый боевик в духе «Храброго сердца», «Короля Артура» и «Джона Уика».

Действие ленты развернётся в 1300-х годах. В центре сюжета — пастух, который в порыве гнева отправляется в поход против группы рыцарей-наёмников, разграбивших его деревню, и оказывается не тем, кем кажется.

Патель сам напишет сценарий для ленты и сыграет в ней главную роль. Для него это будет вторая режиссёрская работа. Первой был боевик «Манкимэн», который вышел в 2024 году и стал хитом как по оценкам, так и по сборам.

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