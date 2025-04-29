Раскрыт способ обезопасить смартфон от злоумышленников

Руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин рассказал ещё один способ того, как можно обезопасить свой смартфон от злоумышленников.

По словам эксперта, для снижения рисков взлома смартфона пользователям рекомендуется регулярно обновлять приложения на устройстве и следовать ряду других советов по цифровой гигиене. К примеру, критически важно настроить надёжную блокировку экрана устройства с использованием PIN-кода, графического ключа или биометрических данных.

Специалист также советует отключать функции, которые не используются в данный момент, например, Bluetooth. А устанавливать приложения следует исключительно из официальных магазинов.