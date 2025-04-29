Четвёртый сезон сериала «Медведь» может выйти 15 июня

Дату премьеры четвёртого сезона сериала «Медведь» всё ещё не раскрыли. Шоураннер сезона Джоанн Кало на премьере «Громовержцев» рассказала, что шоу выйдет 15 июня.

Вероятно, Джоанн раскрыла дату раньше времени, но информацию можно считать достоверной, поскольку Кало — шоураннер четвёртого сезона.

Сериал «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. Ряд вещей идёт не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные и непопулярные среди работников решения, чтобы спасти заведение.

Премьера первого сезона шоу состоялась в июне 2022 года, второго — в июне 2023-го, а третий вышел в июне 2024-го.