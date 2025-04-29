В фильме «Мстители: Судный день», возможно, появится любимый всеми и ожидаемый персонаж

В соцсетях появилось любопытное видео, сделанное на съёмках фильма «Мстители: Судный день». Ролик быстро распространился по интернету, и его тут же принялись обсуждать.

В видео мужчина, повёрнутый спиной, очень быстро заходит в здание и закрывает за собой дверь. Многие пытаются понять, что это за актёр. Самых обсуждаемых варианта пока два: Роберт Дауни-младший (он играет в фильме Доктора Дума) и Хью Джекман (Росомаха). К последнему склоняются больше, поскольку на видео есть фрагмент, где актёр немного стоит в профиль, и сбоку внешность напоминает Джекмана.

Если так, то это явно будет один из сюрпризов, который приготовила Marvel Studios, поскольку Росомаха для ленты не заявлен. Несмотря на это, его появление почти очевидно, поскольку в картине будут фигурировать мутанты, ну и куда же в подобном без главного мутанта.

Премьера ленты «Мстители: Судный день» состоится 1 мая 2026 года.