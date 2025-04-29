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Появился новый забавный кадр из перезапуска «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном

Появился новый забавный кадр из перезапуска «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном
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В Сети появился свежий кадр перезапуска «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном в главной роли. В кадре можно увидеть героя актёра, Фрэнка Дребина-младшего, который замахивается леденцом и стоит в килте.

Фото: Paramount Pictures

Согласно синопсису, только один человек обладает нужными навыками, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир — это лейтенант Фрэнк Дребин-младший. Герой выступит сыном Фрэнка Дребина, которого в оригинале сыграл Лесли Нильсен.

Также в актёрский состав вошли Памела Андерсон, Пол Уолтер Хаузер, Кевин Дюранд, Дэнни Хьюстон и другие. Режиссёром картины выступил Акива Шаффер, снявший «Чипа и Дейла» для Disney+.

Премьера перезапуска «Голого пистолета» в мировом прокате состоится 1 августа.

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