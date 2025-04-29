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Фильм «Грешники» с Майклом Б. Джорданом может получить приквел о братьях-близнецах

Фильм «Грешники» с Майклом Б. Джорданом может получить приквел о братьях-близнецах
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В свежем интервью актёр Майкл Б. Джордан рассказал, что был бы не против сняться в потенциальном приквеле «Грешников», который бы рассказывал о прошлом двух братьев-близнецов и об их криминальных делах в Чикаго и других местах.

По словам Джордана, он с радостью снимется в подобной ленте, но окончательное решение, само собой, будет принимать режиссёр оригинала Райан Куглер.

Я был бы за. Не говорю, что Райан был бы против, но со своей стороны — я только за. Но главный тут он. Решать ему.

Сам Райан Куглер добавил, что если у зрителей есть интерес к событиям, предшествующим фильму, то, значит, лента получилась увлекательной и качественной.

«Грешники» вышли в мировой прокат, и их уже даже показывают в кинотеатрах России.

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