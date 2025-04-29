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Стартовали съёмки драматического сериала «Красота» про СССР и конкурс красоты

Стартовали съёмки драматического сериала «Красота» про СССР и конкурс красоты
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Студия KIONFILM и «Кинокомпания братьев Андреасян» приступили к съёмкам драматического сериала «Красота». Сколько они продлятся, неизвестно.

Действие шоу развернётся в 1989 году. Директор дома культуры Вера организовывает первый конкурс красоты в стране, чтобы помочь молодым девушкам поверить в себя и открыть новые перспективы. Но через два года мечты рушатся: Союза больше нет, а вместе с ним – и денег. Чтобы сохранить конкурс, Вера с трудом находит новых спонсоров.

Фото со съёмок

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Режиссёром проекта по сценарию Алексея Гравицкого выступает Сарик Андреасян. В актёрском составе задействованы Николай Шрайбер, Алёна Хмельницкая, Евгений Сидихин, Маргарита Дьяченкова, Александрина Олексюк и другие.

Премьера «Красоты» состоится в онлайн-кинотеатре KION.

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