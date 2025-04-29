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Сериал «Фишер. Затмение» стартует в мае

Сериал «Фишер. Затмение» стартует в мае
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Сериал «Фишер. Затмение», который станет вторым сезоном «Фишера», стартует в онлайн-кинотеатре Wink в мае. Точную дату пока не называют.

Вместе с датой старта появился и новый постер. На нём показали испуганную девушку в свадебном платье.

Свежий постер шоу

Фото: Wink

Продолжение детективного сериала расскажет новую историю о поисках опасного преступника. Следователи Валерий Козырев и Евгений Боков берутся за новое дело о расследовании действий злоумышленника, который действовал в современной России. Сюжет будет основан на реальных событиях, другими подробностями авторы обещают поделиться позже.

В продолжении главные роли вновь исполнили Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов. Ещё в сериале сыграла Ирина Старшенбаум. Режиссёром нового сезона стал Александр Цой.

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