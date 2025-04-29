Триллер «Смерть единорога» с Дженной Ортегой вышел в онлайне

29 апреля состоялся цифровой релиз фильма «Смерть единорога». Комедийный хоррор от студии A24 можно посмотреть в Amazon Prime, iTunes и других стримингах.

Видео доступно в VK-группе "(RHS) Red Head Sound — Перевод и Озвучивание". Права на видео принадлежат A24.

Таким образом, лента добралась до онлайн-кинотеатров спустя месяц проката. За этот срок фильм заработал около $ 16 млн, не сумев отбить свой небольшой бюджет. Из них 32 млн рублей приходится на Россию, где картина вышла официально.

«Смерть единорога» рассказывает об отце, который отправляется с дочерью на выходные к своему начальнику, однако по пути они случайно сбивают единорога. Ситуация сильно осложняется, когда босс начинает видеть в мифическом существе личную выгоду.

Главные роли в фильме сыграли Пол Радд («Человек-муравей») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). Режиссёром ленты выступил Алекс Шарфман («Воскрешение»).