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Триллер «Смерть единорога» с Дженной Ортегой вышел в онлайне

Триллер «Смерть единорога» с Дженной Ортегой вышел в онлайне
Аудио-версия:
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29 апреля состоялся цифровой релиз фильма «Смерть единорога». Комедийный хоррор от студии A24 можно посмотреть в Amazon Prime, iTunes и других стримингах.

Видео доступно в VK-группе "(RHS) Red Head Sound — Перевод и Озвучивание". Права на видео принадлежат A24.

Таким образом, лента добралась до онлайн-кинотеатров спустя месяц проката. За этот срок фильм заработал около $ 16 млн, не сумев отбить свой небольшой бюджет. Из них 32 млн рублей приходится на Россию, где картина вышла официально.

«Смерть единорога» рассказывает об отце, который отправляется с дочерью на выходные к своему начальнику, однако по пути они случайно сбивают единорога. Ситуация сильно осложняется, когда босс начинает видеть в мифическом существе личную выгоду.

Главные роли в фильме сыграли Пол Радд («Человек-муравей») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). Режиссёром ленты выступил Алекс Шарфман («Воскрешение»).

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