Актриса Дженна Ортега планирует сама снять фильм по собственному сценарию

Актриса Дженна Ортега, известная по «Уэнсдей» и другим фильмам, рассказала, что планирует снять собственный фильм. Девушка хочет воплотить в реальность свой сценарий, над которым она работала в течение 10 лет.

Спустя столько времена Ортега наконец-то начала предпринимать шаги, чтобы снять проект. Получится ли у Дженны реализовать задуманное, пока вопрос.

Я знала, что сниму этот фильм, почти 10 лет назад. Это странно, потому что идея пришла ко мне в детстве, когда я только начала работать в индустрии, и только сейчас начинаю предпринимать реальные шаги к её реализации.

Ортега также дебютирует в качестве продюсера в грядущем сезоне шоу, в котором она играет главную роль.