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Стартовали продажи стильного смартфона Nothing CMF Phone 2 Pro

Стартовали продажи стильного смартфона Nothing CMF Phone 2 Pro
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29 апреля в России стартовали продажи смартфона CMF Phone 2 Pro — нового гаджета в бюджетном сегменте компании Nothing. Стоимость устройства на AliExpress с учётом спецпредложений стартует от 19 427 рублей.

Гаджет оснащён 6,77-дюймовым гибким AMOLED-дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7300 Elite 5 с 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти и с батареей объёмом 5000 мАч, поддерживающей функцию быстрой зарядки. Важная особенность CMF Phone 2 Pro — возможность снять заднюю крышку для будущей замены аккумулятора.

Смартфон получил тройную основную камеру: модуль на 50 Мп, телеобъектив на 50 Мп и ультраширокий модуль на 8 Мп. Фронтальная камера оснащена модулем на 16 Мп.

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