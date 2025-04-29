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Вышел трейлер второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут» — релиз 12 мая

Вышел трейлер второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут» — релиз 12 мая
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Телеканал ТНТ представил трейлер второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Продолжение мелодрамы выйдет на телеэкранах уже 12 мая в 21:00 — во второй сезон войдёт 16 эпизодов.

Видео доступно во VK-группе Все трейлеры. Права на видео принадлежат ТНТ.

События второго сезона шоу вновь произойдут в доме олигарха Сергея Воронцова. Продолжение будет посвящено главной героине Кате – горничной, попавшей в водоворот проблем из-за родного брата.

К главным ролям вернулись все основные актёры: Полина Денисова (Катя), Михаил Сотников (Михаил), Александр Самойленко (Сергей), Алёна Хмельницкая (Елена), Серафима Соловьева (Ирина), Владислав Ветров (Аркадий), Саша Стоун (Артём) и другие.

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