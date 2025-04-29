Стартовали съёмки драмы «Здесь был Юра» с Константином Хабенским

Кинокомпания Bosfor Pictures и кинопрокатная компания «Вольга» объявили о старте съёмок фильма «Здесь был Юра». Производство драматической ленты займёт несколько месяцев, после чего картина выйдет в кинотеатрах России.

Фильм расскажет историю живущих в московской квартире троих музыкантов, которые вынуждены 10 дней присматривать за дядей одного из них. Мужчину зовут Юра, и у него ментальные особенности.

Главные роли в фильме сыграют Константин Хабенский («Ночной дозор»), Кузьма Котрелев («Дети перемен»), Денис Парамонов («Аутсорс») и Александр Поршин («Прыжок»). Режиссёром выступит Сергей Малкин, для которого это будет дебют в полнометражном кино.