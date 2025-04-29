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«Царь царей» обошёл «Паразитов» и стал самым кассовым корейским фильмом в США

«Царь царей» обошёл «Паразитов» и стал самым кассовым корейским фильмом в США
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По итогам очередного уикенда мультфильм «Царь царей» заработал в США гигантские $ 54,7 млн. Лента обошла культовых «Паразитов» ($ 53,8 млн) и стала самым кассовым корейским произведением в истории страны. Ранее картина получила очень высокие отзывы от кинозрителей, что положительно сказалось на популярности проекта в Северной Америке.

«Царь царей» — это корейская экранизация повести Чарльза Диккенса «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа». События мультфильма рассказывают об отце, который раскрывает своему сыну величайшую историю мира, и то, что начинается как сказка на ночь, становится повествованием, меняющим его жизнь. Благодаря яркому воображению мальчик погружается в увлекательный мир чудес, который откроет для него непреходящую силу надежды и любви.

Главные роли в проекте озвучили голливудские звёзды: Пирс Броснан («Умри, но не сейчас»), Ума Турман («Убить Билла»), Кеннет Брана («Довод»), Оскар Айзек («Дюна»), Марк Хэмилл («Звёздные войны») и другие артисты. Лента также выйдет в кинотеатрах России — это произойдёт уже 15 мая.

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