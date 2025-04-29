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Трейлер второго сезона сериала «Казачок» с Самбурской и Епифанцевым — премьера 12 мая

Телеканал ТНТ представил трейлер продолжения комедийного сериала «Казачок» про школьника, который из родной деревни неожиданно попадает в казачью XVII века. Первая серия выйдет 12 мая в 20:00 мск.

Второй сезон расскажет, как казак Назар утаскивает обратно в прошлое новую подругу главного героя. Подросток бросается за ней и попадает в самый центр исторических событий, когда на престол избрали первого царя из династии Романовых.

Видео доступно в группе «Все трейлеры» во ВКонтакте. Права на видео принадлежат ТНТ.

Главную роль сыграет Алексей Лукин («Ивановы-Ивановы», «Контакт», «Лёд»). В съёмках также приняли участие Алексей Кравченко («Бригада», «Сердце Пармы»), Николай Шрайбер («Триггер», «Вампиры средней полосы»), Георгий Дронов («Воронины»), Владимир Епифанцев, Настасья Самбурская и многие другие.