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Первое аниме сына Миядзаки «Сказания Земноморья» вновь покажут в кино в России

Первое аниме сына Миядзаки «Сказания Земноморья» вновь покажут в кино в России
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Полнометражный аниме-мультфильм «Сказания Земноморья» получит повторный прокат в российских кинотеатрах. Первые сеансы должны состояться 19 июня.

«Сказания Земноморья» известны как режиссёрский дебют Горо Миядзаки — сына легендарного Хаяо Миядзаки. Лента снята на студии отца Ghibli по книге Урсулы Ле Гуин. Сюжет рассказывает о сказочном мире, который сталкивается с серьёзными проблемами и находится под угрозой исчезновения.

В апреле «Кинопоиск» сообщил, что аниме в России обогнало по популярности американские сериалы. Это произошло впервые за всю историю наблюдений — доля японской анимации на рынке составляет 20%.

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