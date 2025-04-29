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Актриса озвучки Йеннифэр не знает ничего о «Ведьмаке 4» и не уверена, что появится в игре

Актриса озвучки Йеннифэр не знает ничего о «Ведьмаке 4» и не уверена, что появится в игре
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Актриса Дениз Гоф, озвучившая Йеннифэр из Венгерберга в игре «Ведьмак 3: Дикая Охота», заявила, что не знает о разработке следующей части The Witcher.

Женщина призналась, что далека от игровой индустрии и не знает, будет ли её персонаж в «Ведьмаке 4».

Тогда я не совсем понимала, что делаю, ведь я никогда раньше не играла в видеоигры. А потом ко подходили люди на съёмочных площадках и спрашивали: «Вы Йеннифэр?» А я такая: «Кто такая Йеннифэр?»

Остаётся вероятность, что актриса лукавит, чтобы не нарушить договор о неразглашении с разработчиками. Другой вариант — CD Projekt RED могли заменить Гоф на другую актрису, как произошло с Цири.

Ранее стало известно, что Геральт появится в «Ведьмаке 4».

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