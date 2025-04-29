Первые кадры триллера Даррена Аронофски «Пойман на краже» с Юрием Колокольниковым

Издание Vanity Fair опубликовало первые детали и кадры из нового фильма Даррена Аронофски под названием «Пойман на краже». Лента выйдет в мировой прокат 29 августа 2025 года.

Фильм расскажет историю о бывшем бейсболисте Хэнке Томпсоне, который попадает в криминальный мир Нью-Йорка 1990-х. «Пойман на краже» основан на одноимённой книге писателя Чарли Хьюстона.

Главные роли в картине исполнили Мэтт Смит, Зои Кравиц, Остин Батлер, Лев Шрайбер и Винсент Д’Онофрио. В актёрский состав также вошёл российский актёр Юрий Колокольников, известный в Голливуде благодаря «Игре престолов», «Крейвену-охотнику» и другим проектам.

Первые кадры фильма «Пойман на краже»

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair