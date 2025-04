Borderlands 4 перенесли на 12 сентября — игра выйдет на полторы недели раньше

Студия Gearbox перенесла релиз игры Borderlands 4 на полторы недели — теперь геймеры смогут ознакомиться с новой частью франшизы 12 сентября 2025 года. Изначально проект планировали выпустить 23 сентября.

Разработчики приняли такое решение, поскольку уверены в отличном состоянии игры и в том, что смогут полноценно подготовить Borderlands 4 к новому сроку. Сейчас студия планирует провести презентацию State of Play, на которой поделится с игроками новыми подробностями проекта.

Третья и на данный момент последняя основная часть «борды» вышла в 2019 году, а в 2022-м состоялся релиз двух спин-оффов — New Tales from the Borderlands и Tiny Tina’s Wonderlands.