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Три игрока в Tekken 8 выступят на EVO Japan 2025 под российским флагом

Три игрока в Tekken 8 выступят на EVO Japan 2025 под российским флагом
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Российские киберспортсмены по Tekken 8 сыграют на этапе самой престижной серии файтингов Evolution Championship Series в Токио под национальным флагом РФ. Об этом «Чемпионату» сообщили в ФКС России.

На EVO Japan 2025 выступят действующие чемпион и обладатель Кубка страны — Вячеслав Caliber Новиков и Алексей Higem Комиссаров, а также игрок сборной России и многократный призёр чемпионатов страны Сергей Strog Платов.

Evolution Championship Series объединяет турниры по самым популярным играм в жанре «файтинг». Следующий этап пройдёт в Токио с 9 по 11 мая в формате double-elimination (сетка с выбыванием после двух поражений).

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