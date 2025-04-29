Три игрока в Tekken 8 выступят на EVO Japan 2025 под российским флагом

Российские киберспортсмены по Tekken 8 сыграют на этапе самой престижной серии файтингов Evolution Championship Series в Токио под национальным флагом РФ. Об этом «Чемпионату» сообщили в ФКС России.

На EVO Japan 2025 выступят действующие чемпион и обладатель Кубка страны — Вячеслав Caliber Новиков и Алексей Higem Комиссаров, а также игрок сборной России и многократный призёр чемпионатов страны Сергей Strog Платов.

Evolution Championship Series объединяет турниры по самым популярным играм в жанре «файтинг». Следующий этап пройдёт в Токио с 9 по 11 мая в формате double-elimination (сетка с выбыванием после двух поражений).