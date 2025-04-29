Умер Мачей Shushei Ратушняк, первый чемпион мира по League of Legends — ему было 36 лет

Киберспортивный клуб Fnatic сообщил о смерти известного польского киберспортсмена Мачея Shushei Ратушняка — победителя самого первого чемпионата мира по League of Legends в июне 2011 года.

Экс-игроку было 36 лет. Причины гибели не сообщаются.

Вчера мы потеряли легенду — Shushei. Он был частью невероятной команды Fnatic, которая выиграла первый Worlds и положила начало фандому для наших поклонников. Наши мысли с его друзьями и семьёй.

На том турнире Shushei не только занял первое место со своей командой, но и был признан лучшим игроком по итогам чемпионата. Ратушняк продолжал профессиональную карьеру в League of Legends до 2013 года, после чего ушёл из киберспорта.