Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умер Мачей Shushei Ратушняк, первый чемпион мира по League of Legends — ему было 36 лет

Умер Мачей Shushei Ратушняк, первый чемпион мира по League of Legends — ему было 36 лет
Комментарии

Киберспортивный клуб Fnatic сообщил о смерти известного польского киберспортсмена Мачея Shushei Ратушняка — победителя самого первого чемпионата мира по League of Legends в июне 2011 года.

Экс-игроку было 36 лет. Причины гибели не сообщаются.

Вчера мы потеряли легенду — Shushei. Он был частью невероятной команды Fnatic, которая выиграла первый Worlds и положила начало фандому для наших поклонников. Наши мысли с его друзьями и семьёй.

На том турнире Shushei не только занял первое место со своей командой, но и был признан лучшим игроком по итогам чемпионата. Ратушняк продолжал профессиональную карьеру в League of Legends до 2013 года, после чего ушёл из киберспорта.

Материалы по теме
Капитан AVULUS по Dota 2 Акбар SoNNeikO Бутаев покинул состав команды
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android