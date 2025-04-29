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Ремастер TES 4: Oblivion занял первое место в чарте продаж Steam

Ремастер TES 4: Oblivion занял первое место в чарте продаж Steam
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Ремастер культовой игры The Elder Scrolls 4: Oblivion возглавил чарты продаж Steam в период с 22 по 29 апреля. В списке самых востребованных хитов новая версия TES 4 обогнала другую новинку — ролевую игру Clair Obscur: Expedition 33.

Прошлые лидеры, инди-хиты Schedule I и R.E.P.O., продолжают оставаться в топ-5. В первую десятку также вошла новая визуальная новелла The Hundred Line: Last Defense Academy от автора Danganronpa.

Чарт продаж Steam с 22 по 29 апреля

  1. The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
  2. Clair Obscur: Expedition 33
  3. Schedule I
  4. R.E.P.O.
  5. RuneScape: Dragonwilds
  6. Forza Horizon 5
  7. Last Epoch
  8. Monster Hunter Wilds
  9. The Hundred Line: Last Defense Academy
  10. Tempest Rising
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