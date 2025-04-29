Московский суд оштрафовал Blizzard и ещё две игровые компании на 600 тыс. рублей

Таганский районный суд Москвы принял решение оштрафовать трёх разработчиков игр, каждая обязана выплатить по 600 тыс. рублей в бюджет России. О решении органа сообщает ТАСС.

Виновными были признаны Blizzard Entertainment, MY.GAMES (европейский сегмент бывшей «Игры Mail.ru») и HorseMen Technologies SA (разработчики мессенджера Potato Chat).

Все три компании были наказаны за «неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети Интернет» — в эту статью входят требования предоставлять данные пользователей по запросу органов власти. Что именно стало причиной штрафов, не уточняется.