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Московский суд оштрафовал Blizzard и ещё две игровые компании на 600 тыс. рублей

Московский суд оштрафовал Blizzard и ещё две игровые компании на 600 тыс. рублей
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Таганский районный суд Москвы принял решение оштрафовать трёх разработчиков игр, каждая обязана выплатить по 600 тыс. рублей в бюджет России. О решении органа сообщает ТАСС.

Виновными были признаны Blizzard Entertainment, MY.GAMES (европейский сегмент бывшей «Игры Mail.ru») и HorseMen Technologies SA (разработчики мессенджера Potato Chat).

Все три компании были наказаны за «неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети Интернет» — в эту статью входят требования предоставлять данные пользователей по запросу органов власти. Что именно стало причиной штрафов, не уточняется.

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