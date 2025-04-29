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Вышел трейлер второго сезона сериала «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман

Вышел трейлер второго сезона сериала «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман
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Платформа Hulu представила трейлер второго сезона драмы «Девять совсем незнакомых людей». Продолжение сериала выйдет 21 мая — всего запланировано восемь эпизодов, по одному раз в неделю до 2 июля.

Сюжет второго сезона расскажет о том, как девять незнакомцев, связанных между собой, приглашены таинственной гуру Машей Дмитриченко на оздоровительный ретрит в австрийских Альпах. В течение недели она доводит их до предела и по-разному испытывает.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

Главную роль сыграет Николь Кидман. К ней присоединятся Генри Голдинг, Лена Олин, Энни Мёрфи, Кристина Барански, Лукас Энгландер и другие.

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Николь Кидман — на кадрах второго сезона сериала «Девять идеальных незнакомцев»
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