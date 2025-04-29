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Perfecto

Перфекто впервые за год сыграет на про-турнире по CS 2 — он едет на IEM Dallas с BC.Game
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Российский киберспортсмен Илья Perfecto Залуцкий впервые за долгое время сыграет на топовом турнире — рифлер выступит игроком замены в европейской BC.Game на Intel Extreme Masters Dallas 2025 в США.

На IEM Перфекто заменит норвежца Жоакима jkaem Мирбостада — недавно того обвинили в пристрастии к азартным играм. Выяснилось, что jkaem в сумме задолжал знакомым из киберспорта более $ 300 тыс. (около 24,7 млн рублей), после чего клуб отстранил его от участия в матчах.

Perfecto наиболее известен периодом карьеры в NAVI, с которой он выиграл чемпионат мира PGL Major Stockholm 2021 и ряд других престижных турниров. После перехода в Cloud9 игрок долгое время находится в запасе (последний раз сыграл за C9 в апреле 2024 года) и только две недели назад стал свободным агентом.

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