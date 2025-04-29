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Первый трейлер фильма «Иллюзия обмана 3» — триллер про фокусников выйдет 14 ноября

Первый трейлер фильма «Иллюзия обмана 3» — триллер про фокусников выйдет 14 ноября
Аудио-версия:
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Компания Lionsgate представила дебютный трейлер предстоящей картины «Иллюзия обмана 3» — третьей части истории фокусников, которые с помощью своих трюков могут получать любую информацию и проникать куда угодно.

К своим ролям в фильме вернулись Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»).

Трейлер фильма «Иллюзия обмана 3»

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Постер фильма «Иллюзия обмана 3»

Фото: Lionsgate

Сюжет третьей части будет посвящён работе опытной команды с новичками — наладить взаимодействие между поколениями трюкачей оказывается не так просто.

Кроме того, уже сейчас создатели франшизы работают над четвёртым фильмом серии.

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