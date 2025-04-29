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Сериал Декстер Воскрешение — дата выхода, когда выйдет, трейлер

Сериал «Декстер: Воскрешение» стартует 11 июля — дебютный тизер
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Кинокомпания Paramount представила первый тизер сериала «Декстер: Воскрешение». В коротком ролике авторы проекта назвали дату выхода — шоу стартует уже 11 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Dexter on Paramount+ with Showtime. Права на видео принадлежат Showtime.

«Декстер: Воскрешение» выступит прямым продолжением «Декстера: Новая кровь», который вышел в 2021 году и должен был завершить историю героя. К роли Декстера в сиквеле снова вернётся актёр Майкл Си Холл.

В будущем шоу будет звёздный актёрский состав — в проекте сыграют Ума Турман («Убить Билла»), Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»), Питер Динклэйдж («Игра престолов»), Кристен Риттер («Джессика Джонс») и другие артисты. Сейчас Paramount также занимается «Декстером: Первая кровь» — шоу недавно продлили на второй сезон.

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Появились первые кадры из сериала «Декстер: Воскрешение»
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