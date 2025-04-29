Сериал «Декстер: Воскрешение» стартует 11 июля — дебютный тизер

Кинокомпания Paramount представила первый тизер сериала «Декстер: Воскрешение». В коротком ролике авторы проекта назвали дату выхода — шоу стартует уже 11 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Dexter on Paramount+ with Showtime. Права на видео принадлежат Showtime.

«Декстер: Воскрешение» выступит прямым продолжением «Декстера: Новая кровь», который вышел в 2021 году и должен был завершить историю героя. К роли Декстера в сиквеле снова вернётся актёр Майкл Си Холл.

В будущем шоу будет звёздный актёрский состав — в проекте сыграют Ума Турман («Убить Билла»), Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»), Питер Динклэйдж («Игра престолов»), Кристен Риттер («Джессика Джонс») и другие артисты. Сейчас Paramount также занимается «Декстером: Первая кровь» — шоу недавно продлили на второй сезон.