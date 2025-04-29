Вышел трейлер «Оружия» с Джошем Бролином — нового фильма ужасов от автора «Варвара»

Кинокомпания Warner Bros представила полноценный трейлер фильма ужасов «Оружие» (Weapons). Лента режиссёра Зака Креггера, известного по работе над хоррором «Варвар», выйдет в зарубежных кинотеатрах 8 августа.

Сюжет расскажет о таинственном исчезновении 17 детей в маленьком городке, которые вышли из домов поздно ночью и не вернулись назад.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Главные роли сыграли Джош Бролин («Дюна», «Старикам тут не место»), Джулия Гарнер («Хорошо быть тихоней»), Бенедикт Вонг («Доктор Стрэндж», «Мстители») и Олден Эренрайк («Оппенгеймер»).