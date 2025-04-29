Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Fly заменил SoNNeikO в составе AVULUS по Dota 2

Fly заменил SoNNeikO в составе AVULUS по «Доте»
Комментарии

Европейский клуб AVULUS представил обновлённый состав по Dota 2 после ухода в инактив капитана Акбара SoNNeikO Бутаева.

Соннейко на пятой позиции заменит Таль Fly Айзик — четырёхкратный победитель мэйджор-турниров в составе OG и бронзовый призёр The International 2018. В последние два-три сезона карьера Флая складывается не лучшим образом, но он удерживается на тир-2 уровне.

Вместе с этим Mo13ei и dEsire стали полноценными игроками основного состава после испытательного срока.

Новый состав AVULUS по Dota 2

  • Алексей Smiling Knight Свиридов;
  • Фабиан Mo13ei Кнер;
  • Андреас Xibbe Рагнемальм;
  • Сакис dEsire Карцамбас;
  • Таль Fly Айзик.
Материалы по теме
Перфекто впервые за год сыграет на про-турнире по CS 2 — он едет на IEM Dallas с BC.Game
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android