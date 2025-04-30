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Сарик Андреасян рассказал, как на съёмках «Простоквашино» снималась настоящая корова

Сарик Андреасян рассказал, как на съёмках «Простоквашино» снималась настоящая корова
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Режиссёр Сарик Андреасян, который снял фильм «Простоквашино», рассказал в соцсетях, как съёмочная команда ленты пыталась заставить настоящую корову сыграть Мурку и Гаврюшу.

По словам постановщика, животное не смогли заставить сыграть так, как было нужно команде, поэтому всем стало ясно, что корову придётся рисовать компьютерной графикой.

Изначально в построенной деревне мы завели настоящую корову, так как думали, что Мурку и Гаврюшу рисовать не придётся. Но после попыток заставить корову сыграть стало ясно, что придётся рисовать!

Фильм «Простоквашино» выйдет в прокат в январе 2026 года. Роль почтальона Печкина досталась Ивану Охлобыстину, а дядю Фёдора сыграл Роман Панков.

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