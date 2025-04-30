«Сколько я им мозги промывала»: Юлия Пересильд — о поддержке актёров «Слова пацана»

Актриса Юлия Пересильд, известная по фильму «Вызов», призналась в подкасте Dreamcast, что наставляла актёров сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Юлия предупредила юных актёров о звёздной болезни и настояла, чтобы все постарались её избежать.

В частности, Пересильд обратилась к Льву Зулькарнаеву, который сыграл в шоу одну из ключевых ролей.

Ты это знаешь, Лёва. Ты знаешь, сколько я вам мозги промывала. Всей вашей молодой банде. Потому что попасть на «разматывающееся колесо» очень легко. И удержаться на нём в таком столь юном возрасте почти невозможно.

По словам Юлии, её дочери, Анне Пересильд, удалось избежать звёздной болезни, и она за это очень гордится. В этот непростой период её также поддерживали семья и друзья.