Sony проведёт по Borderlands 4 отдельный выпуск презентации State of Play

Sony в блоге PlayStation анонсировала проведение State of Play, но не спешите особо радоваться, поскольку шоу полностью посвятят Borderlands 4. Презентация пройдёт в ночь с 30 апреля на 1 мая ровно в 00:00 мск.

Анонс State of Play по Borderlands 4

Фото: Sony

Сам выпуск State of Play продлится примерно 20 минут: авторы из Gearbox покажут много геймплея и поделятся его деталями со зрителями.

Кстати, саму игру перенесли на полторы недели — теперь геймеры смогут ознакомиться с новой частью франшизы 12 сентября 2025 года, а не 23 сентября.

Шутер выйдет на PS5, Xbox Series, ПК и Nintendo Switch 2. Тайтл уже можно добавить в список желаемого.