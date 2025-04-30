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Sony проведёт по Borderlands 4 отдельный выпуск презентации State of Play

Sony проведёт по Borderlands 4 отдельный выпуск презентации State of Play
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Sony в блоге PlayStation анонсировала проведение State of Play, но не спешите особо радоваться, поскольку шоу полностью посвятят Borderlands 4. Презентация пройдёт в ночь с 30 апреля на 1 мая ровно в 00:00 мск.

Анонс State of Play по Borderlands 4

Фото: Sony

Сам выпуск State of Play продлится примерно 20 минут: авторы из Gearbox покажут много геймплея и поделятся его деталями со зрителями.

Кстати, саму игру перенесли на полторы недели — теперь геймеры смогут ознакомиться с новой частью франшизы 12 сентября 2025 года, а не 23 сентября.

Шутер выйдет на PS5, Xbox Series, ПК и Nintendo Switch 2. Тайтл уже можно добавить в список желаемого.

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