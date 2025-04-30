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Актриса Джессика Альба сыграет в шпионском триллере про ЦРУ и преступные синдикаты

Актриса Джессика Альба сыграет в шпионском триллере про ЦРУ и преступные синдикаты
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По данным издания Deadline, актриса Джессика Альба, известная по «Городу грехов» и другим проектам, получила главную роль в шпионском триллере под названием The Mark.

Альба сыграет Эден, загадочную шпионку, выполняющую опасную миссию. Когда Эден вовлекает отца-одиночку Бена Доусона в свой мир шпионажа, его жизнь переворачивается с ног на голову. Приняв Бена за самого смертоносного убийцу в мире, Эден использует его в качестве идеальной приманки. Она использует эту путаницу, чтобы разоблачить мощную сеть коррумпированных политиков, ставя Бена под прицел ЦРУ, Интерпола и безжалостных преступных синдикатов.

Съёмки стартуют в июле и будут проходить в Австралии. Режиссёром картины выступит Джастин Чадвик («Ещё одна из рода Болейн»).

Даты премьеры у фильма пока нет.

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