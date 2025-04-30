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Эксперты назвали распространённые ошибки россиян при работе с браузерами

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества назвали наиболее серьёзные ошибки, которые допускают пользователи при работе с браузерами.

В первую очередь браузерам вредят мини-приложения, через которые злоумышленники могут получить доступ к информации пользователя. Ещё одна проблема — игнорирование очистки кэша.

Некоторые веб-ресурсы запрашивают доступ к камере, микрофону и файлам на устройстве. В Роскачестве советуют периодически проверять список выданных разрешений и ограничивать доступ только к действительно необходимым функциям.

Специалисты отметили, что современные браузеры предлагают широкий спектр инструментов для защиты пользователей. Важно изучить параметры конфиденциальности, включить защиту от вредоносных сайтов и отключить отслеживание активности, чтобы минимизировать возможные риски.