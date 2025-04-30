Новый сериал с Дженсеном Эклсом стартует 25 июня — появились первые кадры

Издание Deadline сообщило, что сериал Countdown с Дженсеном Эклсом («Сверхъестественное») в главной роли начнёт выходить 25 июня: в этот день выйдут первые три эпизода. Новые серии будут выходить еженедельно вплоть до 3 сентября.

На кадрах можно увидеть персонажа Эклса и героев, которых воплотили другие актёры.

Свежие кадры шоу

Фото: Amazon Prime Video

Фото: Amazon Prime Video

Фото: Amazon Prime Video

Фото: Amazon Prime Video

Фото: Amazon Prime Video

По сюжету сотрудника Департамента внутренней безопасности убивают средь бела дня. Детектива Марка Мичема привлекают к участию в секретной спецгруппе, в которую входят под прикрытием агенты из разных правоохранительных органов, чтобы расследовать преступление. Однако поиски убийцы вскоре раскрывают гораздо более зловещий заговор, чем кто-либо мог себе представить.

В сериале, помимо Эклса, также снимутся Вайолетт Бин, Эллиот Найт, Ули Латукефу и другие.