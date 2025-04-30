Появились первые кадры триллера «Пойман на краже» с Юрием Колокольниковым и Мэттом Смитом

Sony Pictures опубликовала первые кадры триллера Даррена Аронофски, снявшего драму «Кит». Лента называется «Пойман на краже». Картина адаптирует одноимённую книгу Чарли Хьюстона.

Сюжет ленты разворачивается в Нью-Йорке 1990-х годов. Главный герой — Хэнк Томпсон, бывший бейсболист, чья жизнь после ухода из спорта резко меняется. Он становится участником опасной игры в мире преступности и коррупции, оказавшись между молотом и наковальней в стремлении выжить.

Первые кадры ленты

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Главные роли в ленте исполняют Остин Батлер, российский актёр Юрий Колокольников, Мэтт Смит, Лив Шрайбер, ДʼФарао Ун-А-Тай, Винсент ДʼОнофрио, Гриффин Данн и другие.

Премьера ленты состоится 29 августа.