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Про Владимира Путина выпустят документальный фильм

Про Владимира Путина выпустят документальный фильм
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, на просветительском марафоне общества «Знание» анонсировал скорый выход документального фильма про главу государства.

По словам Пескова, картину выпустят на телеканале «Россия». О чём конкретно расскажет лента, пресс-секретарь не уточнил, но отметил, что в нём покажут, как Путин 25 лет руководит страной. Песков также отметил, что над проектом «работали очень талантливые люди».

Совсем скоро на телеканале «Россия» выйдет фильм про Путина. Про то, как он 25 лет руководит нашей страной. Посмотрите этот фильм — работали очень талантливые люди.

Дата выхода документального фильма пока не раскрывается.

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