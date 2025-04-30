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Съёмки сериала «Майор Гром» завершены — новые кадры

Съёмки сериала «Майор Гром» завершены — новые кадры
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«Кинопоиск» объявил о завершении съёмок сериала по вселенной «Майора Грома». Премьера фантастического проекта состоится в 2025 году, точная дата станет известна позже.

Будущее шоу расширит киновселенную и расскажет истории новых персонажей вокруг майора полиции Игоря Грома. Ожидается, что в проекте появятся сцены и локации, которых не было в фильмах, и новые герои. Вполне возможно, проект выступит связующим звеном между «Игрой» и следующей большой картиной в серии.

К главным роля вернулись Тихон Жизневский и Любовь Аксёнова. Шоураннером выступил Олег Трофим, режиссёр оригинальных картин, а режиссёром выступил Соберсаша, автор клипов для Instasamka и Егора Крида.

Новые кадры со съёмок сериала «Майор Гром»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

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